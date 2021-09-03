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DÜZCE'DE AŞI OLAN GENÇLERE HEDİYELER VERİLECEK - Son Dakika

DÜZCE'DE AŞI OLAN GENÇLERE HEDİYELER VERİLECEK

03.09.2021 12:54

DÜZCE Belediyesi koronavirüs salgınına karşı gençleri aşıya teşvik amaçlı kampanya düzenledi.

DÜZCE Belediyesi koronavirüs salgınına karşı gençleri aşıya teşvik amaçlı kampanya düzenledi. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Aşılama çok önemliyken aşı karşıtlarını anlayamıyorum. Aşı olan gençlere çekilişle tablet, bisiklet ve powerbank hediye edeceğiz" dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınına karşı devam eden aşılamalarda Düzce halen sarı iller arasında yer alıyor. Düzce'nin mavi iller arasında yerini alması amacıyla aşılama oranlarının yüzde 75'in üzerine çıkması hedefleniyor. Bu çerçevede Düzce Belediyesi aşıya teşvik etmek amacıyla hediye kampanyası düzenledi. Kampanya çerçevesinde ilk doz aşısını olan 17-30 yaşları arasındaki kişilere çekilişle 10 bisiklet, 10 tablet ve 100 adet powerbank verilecek. Kampanyanın amacına ulaşması durumunda ise yeni bir kampanya düzenlenecek. İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, kampanyayla birlikte aşılamada hareketlilik başladığını belirterek, önceki gün binin üzerinde birinci doz, dün de binin üzerinde birinci doz aşı yaptıklarını, hedeflerinin yüzde 75 oranını geçip mavi iller arasında yer almak olduğunu söyledi.

'TEK ÇARE AŞI OLMAK'

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ise herkesi aşı olmaya davet ederek, "Aşı karşıtlarını anlayamıyorum. Çünkü bu işin tek çaresi aşı olmak. Aşıya karşı olanların karşı olma gerekçelerine de bir anlam veremiyorum. Gördüğümüz manzara karşısında yani Düzce'nin mavi iller arasında yer almaması nedeniyle bir kampanya başlatıyoruz. Bu kampanya çerçevesinde aşı olmayı, özellikle de gençleri aşıya teşvik etmek için kurayla 10 bisiklet, 10 tablet ve 100 adet powerbank dağıtacağız. Bunun olumlu etkilerini görmemiz durumunda kampanyamız büyüyecek ve ikinci bir kampanya daha yapacağız. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

DÜZCE'DE AŞI OLAN GENÇLERE HEDİYELER VERİLECEK
DÜZCE'DE AŞI OLAN GENÇLERE HEDİYELER VERİLECEK
DÜZCE'DE AŞI OLAN GENÇLERE HEDİYELER VERİLECEK
DÜZCE'DE AŞI OLAN GENÇLERE HEDİYELER VERİLECEK

Düzce Belediyesi, COVIRAN Bereket, Tablet, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DÜZCE'DE AŞI OLAN GENÇLERE HEDİYELER VERİLECEK - Son Dakika


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