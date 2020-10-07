Düzce'de atık su havuzuna düşen köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Düzce'de atık su havuzuna düşen köpeği itfaiye kurtardı

Düzce'de çöp arıtma tesisi içerisindeki su havuzuna düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Düzce'de çöp arıtma tesisi içerisindeki su havuzuna düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, Hecinler mevkisinde bulunan, Düzce Belediyesine ait çöp artma tesisindeki görevliler, su havuzunda bir köpek olduğunu gördü. Kendi imkanları ile köpeği çıkaramayan görevliler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, köpeği uzun uğraşlar sonucu çıkarmayı başardı. Ekipler tarafından kıyıya alınan köpek, barınağa götürülerek tedavi altına alındı.

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