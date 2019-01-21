Düzce'de Atm'den Hırsızlık İddiası
1 saat önce
Düzce'de ATM'den hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Düzce
'de ATM'den hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Gümüşova
ilçesindeki bir bankanın ATM'sine gelen K.E, kartını takıp şifresini girdikten sonra makinede arıza olması dolayısıyla bankanın içine girdi. K.E, banka içerisine girdiği esnada arkasında bulunan H.B, K.E'ye ait olan 2 bin 600 lirayı alarak olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik kamerası ve fiziki takip sonrasında H.B'yi yakalayarak gözaltına aldı.
H.B'nin, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:01 Kaynak: AA
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