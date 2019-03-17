Son Dakika Haberleri: Düzce'de Atölye Yangını

Düzce'de Atölye Yangını

1 saat önce

(AA) - Düzce'de bir atölyede meydana gelen yangında maddi hasar oluştu.

Düzce'de Atölye Yangını, System.String[]
DÜZCE - (AA) - Düzce'de bir atölyede meydana gelen yangında maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Konuralp Mahallesi Düzce Caddesi üzerinde Tacettin Uyanık'a ait ahşap işleme atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda yangını kontrol altına aldı.

Yangında, atölyedeki ahşap işleme makineleri ile özel tasarlanan ahşap ürünlerin bir kısmı zarar gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:26 Kaynak: AA

Konuralp, Düzce, Güncel
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