Avladığı yılanı bütün yutarak boğulma tehlikesi yaşayan kartalın tedavisi sürüyor - Son Dakika
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Avladığı yılanı bütün yutarak boğulma tehlikesi yaşayan kartalın tedavisi sürüyor

17.08.2022 11:56
Avladığı yılanı bütün yutarak boğulma tehlikesi yaşayan kartalın tedavisi sürüyor

Düzce'de avladığı yılanı bütün halde yutması nedeniyle nefes almakta zorlanarak bitkin düşen "yılan kartalı" türünden olan kartal, tedavi sürecinin ardından doğaya salınacak.

Düzce'de avladığı yılanı bütün halde yutması nedeniyle nefes almakta zorlanarak bitkin düşen "yılan kartalı" türünden olan kartal, tedavi sürecinin ardından doğaya salınacak.

Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince bulunan kartalın tedavisine, teslim edildiği Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünde devam ediliyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklarda görevli veteriner hekim Murat Ünlü, AA muhabirine, kartalın tedavisine hızlıca başladıklarını söyledi.

Kartalın kendilerine getirilme sürecini anlatan Ünlü, "Düzce Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ormanlık alanda çalışma yaparken kartalı yaralı halde uçamayacak şekilde bulmuşlar. Ekipler oradan kartalı aldılar ve bize ulaştırdılar." dedi.

"Yaklaşık 2 gün kadar kartalın ağzında yılan durmuş"

Kartalın ağzında yılan olduğunu görünce acil müdahale ettiklerini belirten Ünlü, şöyle devam etti:

"İlk geldiği zaman kartal bitkin, halsiz ve nefes alamaz haldeydi. Hızlıca kartalı muayene etmeye başladığımda kartalın ağzında yılan olduğunu gördük. Acil müdahaleyle yılanı kartalın ağzından başarılı bir operasyonla çıkardık. Kartalımız biraz avlanmak konusunda acemi gibi çünkü bütün halde yutmuş ve parçalamamış yılanı, çıkarmadan önce yılanın çürümeye başladığını gördük. Yaklaşık 2 gün kadar kartalın ağzında yılan durmuş. Kartalı şube müdürlüğümüze getirmeselerdi ölebilirdi. Kartalın tedavi sırasında ağzında yaralar olduğunu gördük. 2 gündür kartalın ağzı o haldeydi."

Tedavisi devam eden kartalın iyileşme sürecinde olduğunu bildiren Ünlü, "Ağız ve boğaz bölgesinde zorlanmaya bağlı yaralar var. İlaçlar verdik. Kartalımız bitkin olduğu için vücut dolaşımını hızlandırıcı serumlar yaptık. İlaçlar uyguladık. Kartalımız bir sonraki gün daha canlıydı. Cumartesi gününden itibaren verilen besinleri tüketmekte. Gayet iyi önümüzdeki günlerde inşallah doğaya salacağız."

Kartalın avladığı yılanın çürüyen kısımlarını attıklarını vurgulayan Ünlü, sağlam kısımlarını parçalar halinde kartala tekrar geri verdiklerini sözlerine ekledi.

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Düzce'de yılanı bütün halde yutmaya çalışan kartal boğulmadan kurtarıldı Düzce'de yılanı bütün halde yutmaya çalışan kartal boğulmadan kurtarıldı
Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Orman İşletme Müdürlüğü, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avladığı yılanı bütün yutarak boğulma tehlikesi yaşayan kartalın tedavisi sürüyor - Son Dakika

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