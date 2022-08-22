Avladığı yılanı bütün yutarak boğulma tehlikesi geçiren kartalın tedavisi tamamlandı - Son Dakika
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Avladığı yılanı bütün yutarak boğulma tehlikesi geçiren kartalın tedavisi tamamlandı

22.08.2022 16:50

Düzce'de avladığı yılanı bütün halde yutması nedeniyle nefes almakta zorlanarak bitkin düşen kartal, tedavi sürecinin ardından doğaya salındı.

Düzce'de avladığı yılanı bütün halde yutması nedeniyle nefes almakta zorlanarak bitkin düşen kartal, tedavi sürecinin ardından doğaya salındı.

Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince 14 Ağustos'ta bulunan kartalın, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğündeki tedavisi tamamlandı.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde bütün olarak yuttuğu yılanı sindiremediği için boğulma tehlikesi geçiren kartalın tedavisi tamamlanmış yeniden doğaya salınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Yılan kartalı türünden olan kartal, bulunduğu ormanlık alana salınmasının ardından gözden kayboldu.

YORUMLAR
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Avladığı yılanı yutamayıp fenalaşan kartal doğaya salındı Avladığı yılanı yutamayıp fenalaşan kartal doğaya salındı
Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Orman İşletme Müdürlüğü, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avladığı yılanı bütün yutarak boğulma tehlikesi geçiren kartalın tedavisi tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avladığı yılanı bütün yutarak boğulma tehlikesi geçiren kartalın tedavisi tamamlandı - Son Dakika
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