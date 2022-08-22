Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde bütün olarak yuttuğu yılanı sindiremediği için boğulma tehlikesi geçiren kartalın tedavisi tamamlanmış yeniden doğaya salınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Avladığı yılanı bütün yutarak boğulma tehlikesi geçiren kartalın tedavisi tamamlandı - Son Dakika

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