Ayağı ipe dolanan karga yavrusu kurtarıldı - Son Dakika
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Ayağı ipe dolanan karga yavrusu kurtarıldı

22.06.2022 13:11

Düzce'de bir binanın çatısında ayağına ip dolanan karga yavrusunun yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Düzce'de bir binanın çatısında ayağına ip dolanan karga yavrusunun yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Beyciler Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın çatısında ayağına ipe dolandığı için mahsur kalan karga yavrusunu gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekipleri, merdivenle çatıya ulaşarak karga yavrusunu sıkıştığı yerden çıkardı.

Karga yavrusunun, belediyenin veteriner kliniğindeki kontrolünün ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayağı ipe dolanan karga yavrusu kurtarıldı - Son Dakika

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