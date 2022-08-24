Düzce'de bağış parasının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Düzce'de bağış parasının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı

24.08.2022 15:36
Düzce'de bağış parasının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı

Düzce'de ayakkabı dükkanında kasadaki para ile hasta bir çocuğun tedavisi için toplanan bağışın çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Düzce'de ayakkabı dükkanında kasadaki para ile hasta bir çocuğun tedavisi için toplanan bağışın çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Cedidiye Mahallesi Kızılay Meydanı'ndaki iş yerine gelen maskeli 2 kişi, katlanır camın kilidini kırarak içeri girdi.

Zanlılar, kasadaki para ile SMA hastası bir çocuk için toplanan bağışın bulunduğu kumbarayı alarak kaçtı.

Durumu fark eden iş yeri sahibinin şikayeti üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: AA

Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de bağış parasının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de bağış parasının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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