Aynı aileden 3 kişiyi öldürmüşlerdi! Bir yıl plan yaptıkları ortaya çıktı - Son Dakika
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Aynı aileden 3 kişiyi öldürmüşlerdi! Bir yıl plan yaptıkları ortaya çıktı

29.07.2022 13:47

Düzce'de aynı aileden 3 kişinin pusuya düşürülüp öldürülmesi hakkında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı. Katliamı gerçekleştiren zanlıların cinayet için 1 yıl boyunca plan yaptıkları belirlendi. İşte detaylar...

20 Temmuz'da Esentepe köyündeki fındık bahçesinde meydana gelen olaya göre Çuhadar ailesinden 4 kişi, icradan satılan tarla nedeniyle aralarında husumet bulunan Gürbüz ailesi üyelerine pusu kurdu. 4 şüpheli, Mithat Gürbüz, oğulları Ali ve Engin Gürbüz ile Engin Gürbüz'ün eşi Selma Gürbüz'ün önünü keserek av tüfeği ile ateş açtı. Mithat Gürbüz ile gelini Selma Gürbüz olay yerinde, kardeşlerden Ali Gürbüz ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Aynı aileden 3 kişiyi öldürdükleri kanlı pusudan önce 1 yıl boyunca plan yapmışlar

1 HAFTA ORMANDA SAKLANMIŞLAR

Jandarma, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonrası şüphelilerin köyden hiç çıkmadıkları ve ormanda saklandıkları belirlendi. 4 şüpheli, 26 Temmuz'da evlerine dönünce jandarmanın operasyonu ile yakalandı. Şüphelilerle birlikte olaya karıştıkları tespit edilen 6 kişi de gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden C.K., V.Ç., H.Ü., K.G., K.Ç., M.E.Ç., C.G. ve N.Ç. tutuklandı, O.Ç. ve H.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aynı aileden 3 kişiyi öldürdükleri kanlı pusudan önce 1 yıl boyunca plan yapmışlar

3 YIL ÖNCEKİ KAVGADA DA 1 KİŞİ ÖLMÜŞ

5 Haziran 2019 tarihinde taraflar arasında çıkan Mustafa Gürbüz, pompalı tüfekle ateş edip Samet Çuhadar'ı öldürmüş, kuzeni Bahadır Çuhadar'ı ise yaralamıştı.

Aynı aileden 3 kişiyi öldürdükleri kanlı pusudan önce 1 yıl boyunca plan yapmışlar

1 YIL BOYUNCA PLAN YAPMIŞLAR

Şüphelilerin ifadelerinde köyde Gürbüz ailesinin kendileri hakkında, "Onlar bizim tarlamızı aldı, biz onlardan bir can aldık" yönünde dedikodu yaptıklarını duyduklarını, 1 yıldır olayı planladıklarını, olaydan önce silahları ormanlık alana gizlediklerini belirterek pişman olmadıklarını söyledikleri ifade edildi.

Aynı aileden 3 kişiyi öldürdükleri kanlı pusudan önce 1 yıl boyunca plan yapmışlar
Aynı aileden 3 kişiyi öldürdükleri kanlı pusudan önce 1 yıl boyunca plan yapmışlar
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Kaynak: DHA

Münir Karaloğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aynı aileden 3 kişiyi öldürmüşlerdi! Bir yıl plan yaptıkları ortaya çıktı - Son Dakika

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