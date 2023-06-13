Düzce'de baba, bıçakla ailesine saldıran oğlunu silahla öldürdü - Son Dakika
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Düzce'de baba, bıçakla ailesine saldıran oğlunu silahla öldürdü

13.06.2023 15:47

Düzce'nin Çilimli ilçesinde, bıçakla ailesine zarar vermeye çalıştığı iddiasıyla oğlunu silahla öldüren baba gözaltına alındı. Baba, diğer oğlu ile kavga ederken zihinsel engelli oğluna zarar verdiği için müdahale ettiği Mustafa A, bıçak çekerek babasına ve diğer aile bireylerine tehditler savurup saldırmaya çalıştı. Baba, evden aldığı pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu Mustafa A. göğsünden yaralandı ve kurtarılamadı. Maktulün daha önce de 4 kez hapse girdiği öğrenildi.

Düzce'nin Çilimli ilçesinde, bıçakla ailesine zarar vermeye çalıştığı iddiasıyla oğlunu silahla öldüren baba gözaltına alındı.

Baba, bıçakla ailesine zarar vermeye çalışan oğlunu silahla öldürdü

BABASINA BIÇAK ÇEKTİ

Ulucami Mahallesi'nde yaşayan Ahmet A. (55) evlerinin bahçesinde hafif zihinsel engelli oğlu Murat A. (28) ile kavga eden diğer oğlu Mustafa A'yı (27) ayırmak istedi. Arbede sırasında zihinsel engelli oğluna zarar verdiği için müdahale ettiği Mustafa A, bıçak çekerek babasına ve diğer aile bireylerine tehditler savurup saldırmaya çalıştı.

Baba, bıçakla ailesine zarar vermeye çalışan oğlunu silahla öldürdü

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Bunun üzerine babanın evden aldığı pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu Mustafa A. göğsünden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Baba, bıçakla ailesine zarar vermeye çalışan oğlunu silahla öldürdü

DAHA ÖNCE 4 KEZ HAPSE GİRMİŞ

Baba, polis ekiplerince gözaltına alındı. Bu arada maktul Mustafa A'nın, "yaralama" suçundan aldığı mahkumiyet sebebiyle cezasını çektiği infaz kurumundan 4 gün önce çıktığı ve bu suçtan daha önce de 4 kez hapse girdiği öğrenildi.

Baba, bıçakla ailesine zarar vermeye çalışan oğlunu silahla öldürdü
Kaynak: AA
YORUMLAR (3)
  • Hasan Kaya: Hak etmiş öyle evlat olmaz olsun Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • HERO: Yaw evde pompalı tüfek ne arıyor? Çağır polisi jandarmayı, can almak ne kolay.. Cevap Yaz 6 40 Yayından Kaldır
  • sait acar: Allah'ım bu durumda kalan ailelere sen yardım et. Cevap Yaz 77 3 Yayından Kaldır
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Çilimli, Düzce, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de baba, bıçakla ailesine saldıran oğlunu silahla öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce'de baba, bıçakla ailesine saldıran oğlunu silahla öldürdü - Son Dakika
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