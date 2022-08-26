DİLENCİNİN BACAĞINDAKİ APARAT ÇIKARILINCA KOŞTU - Son Dakika
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DİLENCİNİN BACAĞINDAKİ APARAT ÇIKARILINCA KOŞTU

26.08.2022 14:26

DÜZCE'de, bacağına taktığı ortopedik aparatla kendisine engelli görüntüsü vererek dilenen kişi zabıta ekiplerince yakalandı.

DÜZCE'de, bacağına taktığı ortopedik aparatla kendisine engelli görüntüsü vererek dilenen kişi zabıta ekiplerince yakalandı. Zabıta memurları aparatı çıkarınca dilencinin koştuğu görüldü.

Düzce Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bacağına taktığı ortopedik aparat ile dilenen kişinin oyununu ortaya çıkardı. D-655 karayolu üzerindeki trafik ışıklarında 'Bir babanın feryadı' başlıklı gazete kupürünü gösterip, duygu sömürüsü yaparak dilenen kişi zabıta müdürlüğüne getirildi. Dilencinin kullandığı gazete kupüründeki babanın da kendisi olmadığı belirlendi. Zabıta memurlarının ortopedik aparatı çıkarmasıyla birlikte engelli olmadığı anlaşılan dilencinin topladığı paraları çorabına sakladığı tespit edildi. Aparatın çıkarılmasıyla birlikte dilenen kişinin zabıta müdürlüğünün bahçesinde koştuğu da görüldü.

Karabük'ten Düzce'ye gelerek dilendiği tespit edilen ismi açıklanmayan kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında ceza kesilirken, üzerindeki paralara da tutanak tutularak el konuldu.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİLENCİNİN BACAĞINDAKİ APARAT ÇIKARILINCA KOŞTU - Son Dakika

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SON DAKİKA: DİLENCİNİN BACAĞINDAKİ APARAT ÇIKARILINCA KOŞTU - Son Dakika
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