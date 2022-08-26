Düzce Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bacağına taktığı ortopedik aparat ile dilenen kişinin oyununu ortaya çıkardı. D-655 karayolu üzerindeki trafik ışıklarında 'Bir babanın feryadı' başlıklı gazete kupürünü gösterip, duygu sömürüsü yaparak dilenen kişi zabıta müdürlüğüne getirildi. Dilencinin kullandığı gazete kupüründeki babanın da kendisi olmadığı belirlendi. Zabıta memurlarının ortopedik aparatı çıkarmasıyla birlikte engelli olmadığı anlaşılan dilencinin topladığı paraları çorabına sakladığı tespit edildi. Aparatın çıkarılmasıyla birlikte dilenen kişinin zabıta müdürlüğünün bahçesinde koştuğu da görüldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › DİLENCİNİN BACAĞINDAKİ APARAT ÇIKARILINCA KOŞTU - Son Dakika

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