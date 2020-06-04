Düzce'de bağ evi yangını - Son Dakika

Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Hızaryanı mevkisinde bulunan fındık bahçesinde çıkan yangında bağ evi kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Redifler köyünde Dursun Kurcadüz'e ait 5 dönümlük fındık bahçesi üzerinde bulunan bağ evinde yangın çıktı.
Durumu fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.
Yığılca Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası yangın, fındık bahçesine sıçramadan önlendi.
Yangında ev tamamen yanarken küçük bir alandaki fındık ağaçları zarar gördü.