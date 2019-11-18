Son Dakika › Güncel › Düzce'de bahçede çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Düzce'de bahçede çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı
6 saat önce
Düzce'de fındık bahçesinde çıkan yangında 10 dönümlük alan zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:51 Kaynak: AA
Düzce'de fındık bahçesinde çıkan yangında 10 dönümlük alan zarar gördü.
Yığılca ilçesine bağlı Çamlı köyünde bulunan fındık bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Kısa sürede 10 dönümlük alana yayılan yangın, Yığılca Belediyesi itfaiyesi ile Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çabasıyla bahçe kenarındaki evlere sıçramadan söndürüldü.
Söndürme çalışması sırasında dumandan etkilenen köy sakini Yener Topkara, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Rum medyası manşet yaptı: Güney Kıbrıs'ta her haneye bir silah düşüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yıldız Kenter paylaşımı: Sanat camiasına başsağlığı diliyorum İBB Başkanı İmamoğlu, eşinin dergiye verdiği pozlar hakkında ilk kez konuştu: Bilseydim engellerdim Hayatını kaybeden usta oyuncu Yıldız Kenter'in son fotoğrafları ortaya çıktı