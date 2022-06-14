Düzce'de balık tezgahları kıyı avcılığıyla boş kalmıyor - Son Dakika
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Düzce'de balık tezgahları kıyı avcılığıyla boş kalmıyor

14.06.2022 13:26
Düzce'de balık tezgahları kıyı avcılığıyla boş kalmıyor

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, kıyı avcılığına devam ediyor.

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, kıyı avcılığına devam ediyor.

İlçede 10 yıldır balıkçılıkla uğraşan Bertan Birinci, AA muhabirine, balık fiyatlarının hava şartlarına bağlı olarak değiştiğini söyledi.

Sezonun sona ermesiyle fiyatların doğal olarak artış gösterdiğini dile getiren Birinci, "Balık az tutuldukça arz talep meselesine göre yükseliyor. Balık bollaştıkça fiyatlar düşer. Şu anda ortalama balık geliyor. Ne fazla ne az. İstavrit, çinekop, lüfer gibi balıklar geliyor." dedi.

Şu an en ucuz balığın istavrit olduğunu aktaran Birinci, "Kilosu 35 lira. Tezgahların en gözde balığı lüfer. Hatta balıkların 'kralı' deriz. İyi miktarda lüfer avlanıyor." ifadesini kullandı.

Tezgahlarda alabalık tanesi 15, lüfer 40, barbun kilogramı 70, çinekop 90 liradan satılıyor.

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Kaynak: AA

Batı Karadeniz, Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de balık tezgahları kıyı avcılığıyla boş kalmıyor - Son Dakika

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