Düzce'de bankalar virüs tedbirleri kapsamında tek tek müşteri alıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce'de bankalar virüs tedbirleri kapsamında tek tek müşteri alıyor - Son Dakika

Düzce'de bankalar virüs tedbirleri kapsamında tek tek müşteri alıyor

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Dünya'da bir çok şehirde yayılan koronavirüs karşı Türkiye'de alınan tedbirler her geçen gün arttırılırken Düzce'de de bazı bankalar, gelen vatandaşları tedbir gereği tek tek içeriye almaya başladı.

Düzce'de bankalar virüs tedbirleri kapsamında tek tek müşteri alıyor, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Dünya'da bir çok şehirde yayılan koronavirüs karşı Türkiye'de alınan tedbirler her geçen gün arttırılırken Düzce'de de bazı bankalar, gelen vatandaşları tedbir gereği tek tek içeriye almaya başladı.


Korona Virüs tedbirleri Türkiye genelinde sıklaştırıldı. Kafeler, oyun salonları, tiyatrolar, sinemalar kapatıldı. Camilerde cemaatle namaz kılınması tedbiren durduruldu. Her geçen gün arttırılan tedbirler kapsamında Düzce'de ise bankalara vatandaşlar tek tek alınmaya başlandı. Bir çok banka önünde sıraya giren vatandaşlar, banka görevlileri tarafından tedbirli olunması açısından tek tek içeriye alınıyor. Alınan tedbirlerden memnun kaldıklarını dile getiren vatandaşlar, virüsün bulaşmaması temennisinde bulundu.


Tedbirlerin yeterli olduğunu, daha da iyi olacağını düşünen Aslı Karamelek adlı banka müşterisi, "Daha yeni geldim. Zaten mecburi bir işim olduğu için geldim. Yoksa evdeyiz dışarı çıkmıyoruz. Tedbirleri yeterli buluyorum. Daha da iyi olacağını düşünüyorum tabii ki" dedi.


Bankada sıra beklemekten şikayetçi olmadığını alınan tedbirlerin doğru olduğunu dile getiren Volkan Demireriten ise, "Yaklaşık yarım saattir bankada sıra bekliyorum. Bu alınan tedbirlerin faydalı olduğunu biliyoruz. O yüzden şikayetçi değiliz. Allah razı olsun doğru kararlar alınıyor. Hastalık herkese geçmesin bulaşmasın. İnşallah bir an evvel bu badireyi atlatırız" dedi.


Bankalarda vatandaşlar sıra beklerken otobüs durakları da dezenfekte edilme çalışmaları bir yandan sürdürüldü. - DÜZCE

Türkiye, Banka, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:50 Kaynak: İHA
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