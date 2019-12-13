Düzce'de bariyere saplanan otomobildeki nişanlı çift yaralandı - Son Dakika
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Düzce'de bariyere saplanan otomobildeki nişanlı çift yaralandı

7 saat önce

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde, bariyere saplanan otomobildeki nişanlı çift yaralandı.

Düzce'de bariyere saplanan otomobildeki nişanlı çift yaralandı, System.String[]

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde, bariyere saplanan otomobildeki nişanlı çift yaralandı.

Anadolu Otoyolu Düzce kesimi Ankara istikameti Büyük Melen mevkisinde, Yunus Emre Kayıkçı idaresindeki 67 TL 002 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.

Çapmanın etkisiyle bariyere saplanan otomobilde sıkışan Kayıkçı ve nişanlısı Hatice Ceren Yalçın, Düzce itfaiyesi, polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu araçtan çıkarıldı.

Sürücü Kayıkçı, kurtarma çalışması sırasında ekiplere, "Beni bırakın sevdiğimi kurtarın, sevdiğime bir şey olmasın" diye seslendi.

Yaralılar, ambulansla Düzce Atatürk Devlet ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu, Ankara, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:06 Kaynak: AA
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