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Düzce'de basın mensubunun darbedilmesi

2 saat önce

Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erol Tayhan, bir yerel basın mensubunun darbedilmesini kınadı.

Düzce'de basın mensubunun darbedilmesi, System.String[]
Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erol Tayhan, bir yerel basın mensubunun darbedilmesini kınadı.
Tayhan, yaptığı yazılı açıklamada, Beyciler Mahallesi'nde görev başında kalabalık bir grup tarafından darbedilen Öncü TV muhabiri İlhami İlkay Aydoğdu'ya yapılan çirkin saldırıyı kınadığını belirtti.
Çıkan olayı görüntülemek üzere verilen adrese giden Öncü TV Muhabiri İlhami İlkay Aydoğdu'nun şiddet ve tehditlere maruz kalmasını basın camiası olarak üzüntüyle karşıladıklarını aktaran Tayhan, şunları kaydetti:
"Sadece görevini yapmaya çalışan bir medya mensubunun böyle çirkin bir saldırıya maruz kalması basın özgürlüğünün hem ifade hem de icraat olarak ne yazık ki lafta kaldığını göstermektedir. Düzce basını olarak Öncü TV çalışanı İlhami İlkay Aydoğdu'yu hedef alan bu çirkin saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyor, darbedilen meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Düzce, TV, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:14 Kaynak: AA
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