Baygınlık geçiren sürücünün kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika

Düzce'de direksiyon başında baygınlık geçiren sürücünün yaptığı trafik kazası güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Aziziye Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde seyreden Ramazan Çelik idaresindeki 81 DE 611 plakalı hafif ticari araç, Kent Park mevkisinde kaldırım kenarındaki korkuluklara çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, sürücünün kazadan önce baygınlık geçirdiğini tespit etti .

Yaralanan sürücü Çelik, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çelik'in yaptığı trafik kazası bölgede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.