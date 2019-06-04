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Düzce'de bayram sabahı yangın paniği...Kahvaltı hazırlayan aile yanmaktan son anda kurtuldu

1 saat önce

Düzce'de bayram sabahı yangın paniği...Kahvaltı hazırlayan aile yanmaktan son anda kurtulduDÜZCE - Düzce'de bayram sabahında kahvaltı hazırlayan aile yanmaktan son anda kurtuldu.

Düzce'de bayram sabahı yangın paniği...Kahvaltı hazırlayan aile yanmaktan son anda kurtuldu
DÜZCE - Düzce'de bayram sabahında kahvaltı hazırlayan aile yanmaktan son anda kurtuldu.
Yangın; sabah saatlerinde Düzce merkeze bağlı Dereli Tütüncü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Dereli Tütüncü Mahallesi Osmanlı Konakları'nda 2. katta oturan Nigar Çağlarım, bayram yemeği hazırlamak için mutfağa girdi. Ocakta yemek yapılırken, ocağın üzerindeki aspiratörde biriken yağlar bir anda alev aldı. Alevleri gören ev halkı hemen alevlere müdahale etmek istedi ancak başarılı olamayınca, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istediler. İtfaiye ekipleri müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü.
Yangın nedeniyle ev halkı ve site sakinleri kendilerini dışarı atarak, itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesini beklediler.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Düzce'de bayram sabahı yangın paniği...Kahvaltı hazırlayan aile yanmaktan son anda kurtuldu
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:50 Kaynak: İHA
Düzce, 3. Sayfa
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