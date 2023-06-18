Düzce'de bebek arabasına torpil atıldı, şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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Düzce'de bebek arabasına torpil atıldı, şüpheliler yakalandı

18.06.2023 20:50

Düzce'de akrabalarıyla yolda yürüyen annenin sürdüğü bebek arabasının altına, yanlarından geçen otomobilden torpil atıldı. Görüntüler başka bir otomobilin araç kamerasına yansıyınca plakası tespit edilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Dün saat 22.00 sıralarında Körpeşler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, anne K.A., 6 aylık bebeği ile birlikte akrabalarıyla eve giderken, yanlarından geçen beyaz renkli bir otomobilden torpil atıldı. Aile büyük panik yaşarken, otomobil hızla olay yerinden uzaklaştı. Olay ise başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Bebek arabasına torpil atıldı, 2 şüpheli gözaltına alındı

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Görüntüleri elde eden aile, durumu polise bildirdi. Kamera görüntülerinden tespit edilen araç ve plakasından yola çıkan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri tarafından yakalanan Y.K. ve O.S.A. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.

"TORPİL YAKARAK BEBEK ARABASINA FIRLATIYORLAR"

Ailesinin yaşadığı olayı duyunca şoke olduğunu belirten baba Doğancan Acar şunları söyledi: "Eşim amcamlarla birlikte dondurma yemeğe gidiyor. Dönerken yol kenarında yürüyorlar. Şahıslar araçla geçerken torpili yakarak 6 aylık bebeğimin olduğu bebek arabasına fırlatıyorlar. Torpil çok şükür bebek arabasının içine denk gelmiyor. Çocuk korkmuş ve ağlamış. Daha sonrasında biz de arkadan gelen bir aracın araç kamerasından plakalara ulaştık. Durumu emniyet güçlerine bildirdik.

Bebek arabasına torpil atıldı, 2 şüpheli gözaltına alındı

"ÇOK KORKTUK"

Onlar da gerekeni yaptılar. Polise çok teşekkür ediyorum. Bu tür olayların yaşanmaması için cezaları neyse çekmelerini istiyorum. Olayı ilk duyduğumda şahısları ben kendim bulup farklı yollardan çözmek istedim. Ama bunun doğru olmayacağını bildiğim için biraz daha sabır ve eşimin desteği ile emniyete gelmeyi tercih ettik. Panikledik. Çok korktuk. Hastaneye gitmek istedik ama çocukta bir şey olmadığını gördük. Önceliğimiz çocuk olduğu için sıkıntı olmayınca gelip şikayetçi olduk."

Kaynak: DHA
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Tragger, Düzce, Aile, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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