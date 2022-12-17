Beden eğitimi dersinde fenalaşan öğrenci hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Beden eğitimi dersinde fenalaşan öğrenci hastanede yaşamını yitirdi

17.12.2022 19:29
Beden eğitimi dersinde fenalaşan öğrenci hastanede yaşamını yitirdi

Düzce'de beden eğitimi dersinde futbol oynarken fenalaşan öğrenciden acı haber geldi. 12 yaşındaki Mehmet Eren Başar, yoğun bakımda 5 gündür devam eden hayatta kalma mücadelesini kaybetti.

Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki Şehit Ercan Eker Ortaokulunda 7. sınıf öğrencisi Mehmet Eren Başar (12), 12 Aralık'ta beden eğitim dersinde futbol oynarken fenalaştı. İhbar üzerine okula gelen sağlık ekipleri, öğrenciyi Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Daha sonra Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Zekai Tahir Burak Çocuk Bölümüne sevk edilen Başar, yoğun bakımdaki 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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Gölyaka, Aralık, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beden eğitimi dersinde fenalaşan öğrenci hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beden eğitimi dersinde fenalaşan öğrenci hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika
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