Düzce'de belediye denetimleri

Düzce Belediyesi
tarafından temiz çevre politikası çerçevesinde şehrin genel temizliğinin sağlanması ve korunması amacıyla denetim çalışmalarına ağırlık verildiği ve denetimlerde yere çöp atanlara para cezası uygulandığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, zabıta ekiplerinin gece saatlerinde düzenlediği denetimler esnasında yerlere çöp atan vatandaşları önce sözle uyardığı, uyarıları dikkate almayan vatandaşlara ise mevzuat gereği idari para cezası uyguladığı kaydedildi.
Denetimler kapsamında sözlü uyarının ardından yere çöp atmaya devam eden vatandaşlara 50 lira para cezası uygulandığı ifade edilen açıklamada, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü
'nün şu ifadelerine yer verildi:
"Şehir merkezi tüm Düzcelilerin ortak kullanım alanıdır. Şehrin genel bakımı ve temizliğini sağlamak ve bunu sürdürmek, belediyemizin en önemli politikalarından biridir. Vatandaşlarımızın bu ortak kullanım alanlarında daha dikkatli davranmalarını rica ediyoruz. Zabıta
ekiplerimizce başlatılan denetim incelemelerinde çevreyi kirletenlere ilişkin kabahatler kanunu çerçevesinde önce sözlü uyarıda bulunulmuş, ardından uymayanlara idari para cezası uygulanmıştır. Benzer denetim ve uygulamalarımız düzenli aralıklara devam edecektir."