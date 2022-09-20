Düzce'de belediyeye ait minibüse ateş eden 2 kişiden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Düzce'de belediyeye ait minibüse ateş eden 2 kişiden 1'i tutuklandı

20.09.2022 18:56
Düzce'de belediyeye ait minibüse ateş eden 2 kişiden 1'i tutuklandı

Düzce'de, belediye denetimli özel halk minibüsüne, içinde yolcu varken ateş eden şüphelilerden 1'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzce'de, belediye denetimli özel halk minibüsüne, içinde yolcu varken ateş eden şüphelilerden 1'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzce- Bahçeşehir Bağlantı Yolu, Kervan Köprülü Kavşağı mevkisinde önceki gün, yol verme nedeniyle çıkan kavganın ardından Mehmet Şen idaresindeki 81 ABJ 323 plakalı Düzce Belediyesi denetimli özel halk minibüsünün önüne motosikletle geçip ateş ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Ü.Ç. ve yanındaki şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Ü.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de belediyeye ait minibüse ateş eden 2 kişiden 1'i tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Düzce'de belediyeye ait minibüse ateş eden 2 kişiden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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