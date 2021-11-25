Düzce'de belediye otobüsüyle çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Belediye otobüsü sürücüsü ile içinde bulunan yolcular kazayı yara almadan atlattı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.

Kazada, sürücü Örnek ile yanında bulunan Birgül Örnek yaralandı.

Beyciler Mahallesi 1615. Cadde'de Hatem Örnek idaresindeki 81 ABS 278 plakalı hafif ticari araç ile Mustafa Bayrak 'ın kullandığı 81 FR 361 plakalı belediye otobüsü Beyçiler İlkokulu kavşağında çarpıştı.

Düzce 'de hafif ticari araç ve belediye otobüsünün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

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