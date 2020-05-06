Düzce'de Belediyesinin hedefi 1 milyon maske üretmek - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Maske Dikim atölyesinde günlük 10 bin maske hedefini aşarken toplamda üretim hedefini ise 1 milyon olarak belirledi.

Düzce Belediyesi'nin Maske Dikim Atölyesi'nde maske üretimi bir yandan devam ederken bir yandan da dikilen maskeler vatandaşlara dağıtılıyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, maske dikim atölyesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Özlü, "Günlük 10 bin maske üretimi hedefliyorduk bu sayıyı geçtik. Şu anda da hedefimiz toplamda 1 milyon maske üretmek. Kumaş bağlantımızı yaptık Düzce'mize hayırlı olsun" dedi. - DÜZCE