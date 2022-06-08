Düzce'de belediyeye ait bisiklete zarar verilmesiyle ilgili 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Düzce'de belediyeye ait bisiklete zarar verilmesiyle ilgili 3 kişi yakalandı

08.06.2022 18:33
Düzce'de belediyeye ait bisiklete zarar verilmesiyle ilgili 3 kişi yakalandı

Düzce'de 6 Haziran'da belediyenin ulaşım sistemine ait bisiklete zarar verilmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce'de 6 Haziran'da belediyenin ulaşım sistemine ait bisiklete zarar verilmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çay Mahallesi Seyhan Sokak'ta 3 kişinin, Düzce Belediyesince hizmete sunulan akıllı bisikletlerden birine zarar verdiği görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldığı belirtildi.

Ekiplerce tespit edilen A.U, E.Y. ve M.E'nin gözaltına alındığı, işlemlerin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

Arkadaşlarıyla 6 Haziran'da belediyenin geçen yıl hizmete aldığı Düzce Akıllı Bisiklet Sistemi'nden yararlanan bir genç, kullandığı bisikleti tekmeleyerek bazı parçalarını kırmış, bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansımıştı.

Görüntüler üzerine ilgili firma tarafından şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

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Kaynak: AA

Seyhan, Düzce, Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de belediyeye ait bisiklete zarar verilmesiyle ilgili 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Düzce'de belediyeye ait bisiklete zarar verilmesiyle ilgili 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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