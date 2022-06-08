Arkadaşlarıyla 6 Haziran'da belediyenin geçen yıl hizmete aldığı Düzce Akıllı Bisiklet Sistemi'nden yararlanan bir genç, kullandığı bisikleti tekmeleyerek bazı parçalarını kırmış, bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansımıştı.

Kaynak: AA

Seyhan, Düzce, Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Düzce'de belediyeye ait bisiklete zarar verilmesiyle ilgili 3 kişi yakalandı - Son Dakika

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