Düzce Belediyesi de videoyu, "Mesela 4 ayaklı sevimli dostlarımız bunu yapmazdı. Daha ekonomik ve sağlıklı ulaşım imkanı sunmak için kurduğumuz Akıllı Bisiklet Sistemimize yapılan muamele..." sözleriyle sosyal medya hesabında paylaştı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Belediyeye ait bisiklete zarar veren genç hakkında suç duyurusu - Son Dakika

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