Düzce'de BELMEK kursları yeniden başlıyor - Son Dakika

Düzce Belediyesi, pandemi sürecinde faaliyetlerine ara veren Kültür İşleri Müdürlüğüne bağlı meslek edindirme kurslarının (BELMEK) yeniden başlayacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, BELMEK'in 2020-2021 kurs dönemine 5 ayrı merkezde 33 farklı branşta başlayacağı belirtildi.

Pandemi sürecinde kurs faaliyetlerini kısa bir süre askıya alan BELMEK'in hijyen ve sosyal mesafe koşullarına uygun olarak sınırlı sayıda kursiyer ile kursları yeniden başlatma kararı aldığı kaydedilen açıklamada, "Düzce Belediyesi, eski Film Platosu, Kültür Merkezi, Aile ve Yaşam Merkezi ve Konuralp Ek Binasında olmak üzere 5 merkezde yapılacak olan kurslarda 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlar sağlık emniyeti açısından kapsam dışı bırakıldı. Kurslara, 21-30 Ekim tarihleri arasında başvuru alınacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca 33 farklı branşta kurs verileceği aktarılarak, kurslar ile katılımcıların hem meslek edinmesi hem de yeteneklerinin geliştirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.