Düzce'de beton bloka çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Düzce'de beton bloka çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

31.03.2022 13:27
Düzce'de beton bloka çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Düzce'de kontrolden çıkan otomobilin tahliye kanalının bitimindeki beton bloka çarpması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Düzce'de kontrolden çıkan otomobilin tahliye kanalının bitimindeki beton bloka çarpması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Ali Rıza A. idaresindeki 81 AG 068 plakalı otomobil, Düzce-Yığılca bağlantı yolu Dutlar köyü mevkisinde kontrolden çıkarak tahliye kanalının bitimindeki beton bloka çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü ve otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı.

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Otomobil, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Düzce'de beton bloka çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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