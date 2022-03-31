Düzce'de kontrolden çıkan otomobilin tahliye kanalının bitimindeki beton bloka çarpması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
Ali Rıza A. idaresindeki 81 AG 068 plakalı otomobil, Düzce-Yığılca bağlantı yolu Dutlar köyü mevkisinde kontrolden çıkarak tahliye kanalının bitimindeki beton bloka çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü ve otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Düzce'de beton bloka çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika