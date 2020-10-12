Beton mikserinin çarptığı bisikletli yaralandı - Son Dakika

Mikserin şoförü H.K. ise polis ekiplerince emniyete götürüldü.

Yaralanan bisiklet sürücüsü A.D, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kazada, bisiklet, beton mikserinin lastiğinin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Sancaklar Mahallesi Servet Bucurgat Caddesinde ilerleyen H.K. yönetimindeki 34 AR 7898 plakalı beton mikseri, aynı yönde giden A.D'nin kullandığı bisiklete çarptı.

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