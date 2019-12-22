Düzce'de bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce'de bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Düzce'de bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı

6 saat önce

Düzce'de iki grup arasında çıkan bıçaklı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

Düzce'de bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı, System.String[]

Düzce'de iki grup arasında çıkan bıçaklı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

Karaca Mahallesi Akçakoca Yolu'nda karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı sopalı kavgaya dönüştü.

Kavga esnasında her iki gruptan 6 kişi, bıçak ve sopa darbeleriyle vücutlarının farklı yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kavgada 2'si bıçak darbesiyle yaralanan 6 kişi, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olaya karışan diğer kişileri gözaltına aldı.

Akçakoca, Polis, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 07:32 Kaynak: AA
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