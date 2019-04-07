Son Dakika Haberleri: Düzce'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Düzce'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

1 saat önce

Düzce'de bir ekmek fırınında yaşanan bıçaklı kavgada yaralanan Akın Kovan (22) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Düzce'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, System.String[]
Düzce'de bir ekmek fırınında yaşanan bıçaklı kavgada yaralanan Akın Kovan (22) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Çerkez Taşköprü köyündeki bir ekmek fırınında çalışan Afgan uyruklu Akif Korkmaz (18) ile 22 yaşındaki Akın Kovan henüz belirlenemeyen nedenle kavga etti.

Kavganın ardından fırından ayrılan Korkmaz, daha sonra yanında getirdiği bıçakla Kovan'ı yaralayarak olay yerinden kaçtı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Kovan, müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Jandarma, Korkmaz'ı yakalamak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:20 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den Seçim Açıklaması: İtirazları YSK Karara Bağlayacak Fazıl Say'dan Binali Yıldırım'ın Afişlerine Tepki: İstanbul Halkına Haksızlık Değil mi? Swinger Çetesinden Akılalmaz Yöntem! Ağına Düşürdüklerini HD Kamerayla Kaydetmişler Seçmen Taşındığı İddiasıyla İtiraz Etti, Muhtarlık Seçimini İptal Ettirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 14:04:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]