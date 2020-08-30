Düzce'de bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Düzce'de bir kahvehanede çıkan tartışmada bir kişi bıçakla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Soğancı kavşağında bulunan bir kahvehanede A.P. ile M.Ç arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ç, A.P'yi bıçakla bacağından yaraladı.
Yaralı A.P. durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan M.Ç, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 13:59 - Kaynak: AA
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