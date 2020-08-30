Düzce'de bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Düzce'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Düzce'de bir kahvehanede çıkan tartışmada bir kişi bıçakla yaralandı.

Düzce'de bir kahvehanede çıkan tartışmada bir kişi bıçakla yaralandı. Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Soğancı kavşağında bulunan bir kahvehanede A.P. ile M.Ç arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ç, A.P'yi bıçakla bacağından yaraladı. Yaralı A.P. durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan M.Ç, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Son Dakika

Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı

Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı

Son Dakika: Türkiye'de 30 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 42 can kaybı, 1482 yeni vaka tespit edildi

Galatasaray'ın gündemindeki Shon Weissman, Valladolid'e transfer oldu

Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya yanıt verdi

Leipzig, Trabzonsporlu Sörloth için bir kez daha harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz resti: Ok yaydan fırlamıştır, düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz

Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur

Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü

Aracına sıkışan kazazedeyi telefonla çekme yarışına giren vatandaşlar tepki çekti

La Liga yönetimiden Barcelona'dan ayrılmak isteyen Messi'ye: 700 milyon euroyu ödemezsen gidemezsin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Bu teknolojiye yakışmıyor

G.Saray, F.Bahçe'ye imza atması beklenen Giuliano için futbolcunun menajeriyle görüştü

Burak Yılmaz'ın asist yaptığı maçta Lille, deplasmanda Reims'i 1-0 yendi