Düzce'de biletsiz otobüse binilemeyecek

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi şehir içi ulaşıma yeni bir soluk getiren toplu taşıma araçlarına 28 Eylül Pazartesi itibariyle biletsiz yolcu alınmayacağını duyurdu.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi şehir içi ulaşıma yeni bir soluk getiren toplu taşıma araçlarına 28 Eylül Pazartesi itibariyle biletsiz yolcu alınmayacağını duyurdu. Düzce'de yeni güzergahların açılması ile ulaşım ağının sıklaştırılması, daha güvenilir ve kaliteli yolculuk standartlarının sağlanması amacıyla Düzce Belediyesi Ulaşım A.Ş tarafından dönüşüme uğrayan şehir içi toplu taşıma hizmetleri rayına oturtuldu. Her mahallede bilet satış noktası için çalışmaların sona gelmesi ile birlikte 28 Eylül pazartesi gününden itibaren toplu taşıma araçları, biletsiz yolcu almayacak. Ulaşım sistemindeki kalitenin korunması açısından önem taşıyan biletli yolcu taşınması için denetimler düzenli aralıklarla yapılacak. - DÜZCE

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