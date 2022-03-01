Düzce'de bina yıkımında duvarın altında kalan 2 işçi yaralandı - Son Dakika
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Düzce'de bina yıkımında duvarın altında kalan 2 işçi yaralandı

01.03.2022 18:29
Düzce'de bina yıkımında duvarın altında kalan 2 işçi yaralandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bina yıkımı sırasında devrilen duvarın altında kalarak yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bina yıkımı sırasında devrilen duvarın altında kalarak yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

Döngelli köyünde A.C'ye ait yıkım kararı verilen iki katlı evde söküm çalışması yürüten inşaat işçileri Tolga Bektaş ve Bayram Karayel, devrilen duvarın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Akçakoca Belediyesi itfaiye ve sağlık ekipleri, yaralı işçileri bulundukları yerden çıkardı.

Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Ahşap evi yıkan işçiler duvarın altında kaldı Ahşap evi yıkan işçiler duvarın altında kaldı İŞÇİLERİN ÜZERİNE DUVAR DEVRİLDİ, 2 YARALI İŞÇİLERİN ÜZERİNE DUVAR DEVRİLDİ, 2 YARALI

Akçakoca, İnşaat, Düzce, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce'de bina yıkımında duvarın altında kalan 2 işçi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce'de bina yıkımında duvarın altında kalan 2 işçi yaralandı - Son Dakika
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