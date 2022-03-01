Düzce'de bina yıkımında duvarın altında kalan 2 işçi yaralandı - Son Dakika

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bina yıkımı sırasında devrilen duvarın altında kalarak yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.
Döngelli köyünde A.C'ye ait yıkım kararı verilen iki katlı evde söküm çalışması yürüten inşaat işçileri Tolga Bektaş ve Bayram Karayel, devrilen duvarın altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Akçakoca Belediyesi itfaiye ve sağlık ekipleri, yaralı işçileri bulundukları yerden çıkardı.
Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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