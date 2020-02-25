Düzce'de binanın çatısından çıkan dumanlar itfaiye harekete geçirdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de binanın çatısından çıkan dumanlar itfaiye harekete geçirdi - Son Dakika

Düzce'de binanın çatısından çıkan dumanlar itfaiye harekete geçirdi

12 dakika önce

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Atatürk Bulvarından 4 katlı binanın çatısından çıkan duman itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Düzce'de binanın çatısından çıkan dumanlar itfaiye harekete geçirdi, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Atatürk Bulvarından 4 katlı binanın çatısından çıkan duman itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.


Düzce Şerefiye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bir binanın çatısından çıkan dumanlar paniğe neden oldu. Binanın çatısından yükselen dumanları gören vatandaşlar hemen İtfaiye ekiplerine haber erdi.


Olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri merdivenli araçla binanın çatısına çıkarak baca yangınına müdahale etti. Yangın nedeniyle meraklı vatandaşlar Atatürk Bulvarı üzerinde yoğunluk oluşturdu. Olayda herhangi bir hasar meydana gelmezken İtfaiye aracının olay yerinden ayrılmasının ardından kısmen trafiğe kapanan yol açıldı. - DÜZCE

Atatürk Bulvarı, İtfaiye, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Hindistan'da vatandaşlık yasası protestoları büyüyor: 7 kişi hayatını kaybetti
Deprem korkusu nedeniyle otların içerisinde yatıyor Türkiye'de yaşayan Çinli: Yarasa yeyip yemediğimi soran oldu İran'da vatandaşlara koronavirüse karşı "Evinizden çıkmayın" uyarısı yapıldı

Son Dakika Haberleri
14:36 Operanın görünmez kahramanları 'siyah giyen adamlar'
14:23 Bomba iddia: Ünlü oyuncu Jackie Chan koronavirüsten karantinaya alındı
14:11 Demet Akalın: Okan ile ayrı odalarda yatıyoruz
13:58 Demet Akalın'dan Okan Kurt itirafı: 13 aydır yalnız yatıyorum
13:41 'Bir Türk Masalı' filmi ekibine anlamlı ödül

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 14:55:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Düzce'de binanın çatısından çıkan dumanlar itfaiye harekete geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]