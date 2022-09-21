Yangında mahsur kalan hasta itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Yangında mahsur kalan hasta itfaiye ekiplerince kurtarıldı

21.09.2022 00:32

Düzce'de bir apartmanın çatısında çıkan yangında dumandan etkilenen akciğer ameliyatlı hasta, mahsur kaldığı evinden itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de bir apartmanın çatısında çıkan yangında dumandan etkilenen akciğer ameliyatlı hasta, mahsur kaldığı evinden itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Koçyazı Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın giriş katında yer alan iş yerlerinden birinin bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Apartmanın çatısından dumanların yükseldiğini fark eden çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına hızlı müdahale ederek kontrol altına aldı.

Akciğerinden ameliyat edilen Ömür Öz'ün binada mahsur kaldığını öğrenen itfaiye ekipleri Öz'ü kurtarmak için çalışma başlattı.

Apartmanın 4. katındaki bir dairede yaşayan Öz, ekipler tarafından kurtarılarak ambulansa taşındı.

Ambulansta oksijen takviyesi verilen Öz, daha detaylı muayene ve tedavi için Düzce Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Hacizli aracı bağlanan şahıs cinnet getirdi! Aracını ateşe verip bıçakla polislere saldırınca vuruldu Hacizli aracı bağlanan şahıs cinnet getirdi! Aracını ateşe verip bıçakla polislere saldırınca vuruldu Osmaniye'de yanan tır kullanılamaz hale geldi Osmaniye'de yanan tır kullanılamaz hale geldi Hatay'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü Hatay'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Kaynak: AA

İtfaiye, Koçyazı, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yangında mahsur kalan hasta itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:06 Rusya "kısmi askeri seferberlik" ilan etti! Putin'den "Hedefimizi Donbas'ı özgürleştirmek" açıklaması
08:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşecek mi? Reuters'a yanıt verdi
08:55 2 kişiyi öldürüp 2 polisi yaralayan zanlının o gece başka bir cinayet daha işlediği ortaya çıktı
08:36 "Genel af mı geliyor?" sorusunu soran muhabire Bakan Bozdağ'ın basın danışmanından engel: Bak normalde ben sizi buraya almayacaktım, soru sormayın
08:13 Türkiye'nin en güzel kızı seçilmişti! Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say sosyal medyayı aktif kullanıyor
08:02 Rusya Devlet Başkanı Putin'in "kısmi askeri seferberlik" kararı sonrası ülkeden kaçışlar başladı! İstanbul'a bilet fiyatları absürt seviyelere çıktı
04:48 Pikap ile tırın çarpıştığı feci kazada ölenlerden birinin hamile olduğu öğrenildi
01:08 Almanya'dan dönen gurbetçi evinde gördükleri sonrası şaşkınlık yaşadı
00:38 İsmailağa cemaatinden tartışma yaratan yenge fetvası: Caiz olmaz
20:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino'yu kabul etti! Hediye edilen topa kafa vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 09:53:13. #1.12#
SON DAKİKA: Yangında mahsur kalan hasta itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement