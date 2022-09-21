Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüden gösterdiği fotoğraf, en çok Yunan tarafını rahatsız etti

Ambulansta oksijen takviyesi verilen Öz, daha detaylı muayene ve tedavi için Düzce Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Koçyazı Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın giriş katında yer alan iş yerlerinden birinin bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

İtfaiye, Koçyazı, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yangında mahsur kalan hasta itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

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