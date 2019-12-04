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Düzce'de bir ayda 30 bin araç ve 55 bin kişi sorgulandı

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerini Kasım ayında 54 bin 430 şahsın GBT sorgusunu yaparken, 29 bin 836 aracında kontrolünü gerçekleştirdi.

Düzce'de bir ayda 30 bin araç ve 55 bin kişi sorgulandı, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerini Kasım ayında 54 bin 430 şahsın GBT sorgusunu yaparken, 29 bin 836 aracında kontrolünü gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 18 tabanca, 6 tüfek, 9 kurusıkı tabanca, 7 bıçak, 445,7 gram esrar, 1.64 gram bonzai, 6 adet extacy hap ele geçirildi.


Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kasım ayı asayiş raporu yayınladı. Yapılan açıklamada "Milli güvenlik ve kamu düzeninin, genel sağlık ve ahlakın sağlanması, başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, halkın huzur ve sükünunun sağlanması, suç işleme amacı olan şahıs yada şahıslara hareket imkanının verilmemesi, emniyet ve asayişin tesisi, suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla, şüpheli şahıs ve araçlarda, umuma açık iş yerleri ve metruk alanlarda, düğün ve asker eğlenceleri ile bu eğlencelerde yapılan araç konvoylarında, vatandaşlarımız tarafından yapılan ihbar ve şikayetler neticesinde asayiş ekipleri tarafından yapılan kontroller ve uygulamalar neticesinde 54 bin 430 şahsın GBT sorgusu yapılarak haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 113 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Çıkarıldıkları adli makamlarca 27 şahıs tutuklanmıştır. Trafik yönünden ise 29 bin 836 araç kontrol edilmiş, 4 bin 301 araç hakkında idari yaptırım kararı uygulanmıştır. Yapılan uygulamalar sonucu 18 adet tabanca, 6 adet av tüfeği, 9 adet kurusıkı tabanca ve 284 adet fişek, 7 adet bıçak, 445,7 gram esrar, 1.64 gram bonzai, 6 adet extacy hap ele geçirildi. Suç ve suçluyla mücadelemiz aralıksız olarak devam etmektedir" denildi. - DÜZCE

Emniyet Müdürlüğü, Düzce, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:11 Kaynak: İHA
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