VİTESSİZ BİSİKLETİ BIRAKIP VİTESLİ OLANI ÇALDI - Son Dakika
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VİTESSİZ BİSİKLETİ BIRAKIP VİTESLİ OLANI ÇALDI

18.08.2022 09:20

DÜZCE'de, bir binaya giren hırsız, binaya geldiği vitessiz bisikleti bırakarak, zincirle kilitlenen vitesli bisikleti zincirini keserek çaldı.

DÜZCE'de, bir binaya giren hırsız, binaya geldiği vitessiz bisikleti bırakarak, zincirle kilitlenen vitesli bisikleti zincirini keserek çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Düzce Orhangazi Mahallesi Necmi Hoşver Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Binanın önüne bisikletle gelen bir kadın, binaya girerek çalmak istediği bisikleti gözüne kestirdi. Bir süre bisikletin kilidini açmaya çalışan kadın, çantasından çıkardığı aletle bisikletin zincirli kilidini kesti. Daha sonra çevrede kimsenin olup olmadığını kontrol için dışarı çıkan kadın, getirdiği eski bisikleti bina girişine koyarak tekrar bina içine girdi. Zincirini kestiği bisikleti alarak hızlıca binadan uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Bisikletinin yerinde olmadığını gören kişi ise durumu bina yönetimine bildirdi. Bina yönetimi güvenlik kameralarını izleyince bisikletin çalındığını tespit etti. Bina yöneticisi Ergün Demirbaş hırsızın getirdiği vitessiz bisikleti muhafaza altına aldı. Polis güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlık zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.

Daha önce binanın güvenlik kamerasının çalındığını belirten Demirbaş, 'Bundan önce kameraları çalan hırsıza denk gelmiştik. Şimdi bisiklet çalan bir hırsıza denk geldik. Binanın girişlerinde 7/24 kamera ile izlendiğine dair uyarılar olmasına rağmen gayet rahat şekilde bisikleti ile geliyor. Bisikletini park ediyor. Bina içine giriyor. 2-3 dakika içerisinde çalacağı bisikletin kilidini kırıyor. Kilidi kırdıktan sonra diğer bisikleti bırakıp çaldığı bisikletle ayrılıyor.' dedi.

Bisikletin bir öğrenciye ait olduğunu ifade eden Demirbaş, 'Öğrenci arkadaşımızın bisikletiydi. Durumu polise bildirdik. Getirilen bisikleti şu anda depomuzda muhafaza ediyoruz. Şaka gibi bu bıraktığı bisiklet vitessiz, aldığı bisiklet ise vitesliydi. Bu bisiklette çalıntı olabilir. Başkasının bisikletini aldı ve bisiklet bıraktı. Kendince vicdanlı bir hırsız olabilir ama bizce vicdanlı değil. İnsanlar bu kadar nasıl hırsızlık yapıyor' Aklım sırrım ermiyor? diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Orhangazi, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel VİTESSİZ BİSİKLETİ BIRAKIP VİTESLİ OLANI ÇALDI - Son Dakika

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