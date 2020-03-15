Düzce'de bir firma 5 bin şişe kolonyanın gelirini köy çocuklarına bağışladı - Son Dakika

Düzce'de 60 yıldır kolonya üreten ve 56 ülkeye ihracat yapan firma, fabrikanın bulunduğu köyde 5 bin şişe kolonyayı 1 liradan satışa sundu ve elde edilen geliri çocuklara bağışladı.

Kolonya üreticisi Nadir Yorgun, Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbir amaçlı kullanılan kolonyanın, yüksek fiyatlardan satılmasının ardından harekete geçti.

Fabrikanın bulunduğu Yenitaşköprü köyüne 5 bin şişe kolonya bağışlayan Yorgun, Muhtar Hüseyin Gür'den kolonyaların sembolik olarak 1 liradan satılmasını istedi.

Muhtar Gür tarafından 700 haneli ve 2 bin 700 nüfuslu köye getirilen 5 bin şişe kolonya, tanesi 1 liradan satışa sunuldu.

Yaklaşık yarım saatte tükenen kolonyaları alan vatandaşlar, bu duyarlı davranışın dolayı firma sahibine teşekkür etti.

Köy Muhtarı Hüseyin Gür, AA muhabirine, firma sahibi Nadir Yorgun'un bu davranışının, kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Önce vatan, dedik. Piyasada salgın nedeniyle kolonya karaborsa olmuş durumda. Köyümüzde kolonya üretim fabrikamız var. Fabrika sahibimiz, bize 'Bu karaborsayı kıralım.' dedi. Biz de halkımıza sembolik bir rakamla 1 liraya dağıtım yaptık. Şu an bu karaborsayı kırdığımızı düşünüyorum. Biz de 80 derecelik kolonyamızı köy ve çevre köylerimizdeki halkımıza dağıttık." diye konuştu.

Gür, kolonya satışından toplanan paranın, köydeki çocuklar için harcanacağını ve çocuk parkı gibi hizmetler yapılmasının planlandığını sözlerine ekledi.