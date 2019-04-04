Son Dakika Haberleri: Düzce'de Bir İlk Gerçekleştirilecek

Düzce'de Bir İlk Gerçekleştirilecek

1 saat önce

5 Mayıs tarihleri arasında ilk kez Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Turizmi içeren 1. Düzce Fuarı yapılacak.

Düzce'de Bir İlk Gerçekleştirilecek, System.String[]
5 Mayıs tarihleri arasında ilk kez Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Turizmi içeren 1. Düzce Fuarı yapılacak. Vali Zülkif Dağlı, fuarın Düzce için çok önemli olduğunu söyledi.

Düzce'de 2-5 Mayıs tarihleri arasında Cumhuriyet Mahallesi Kapalı Pazaryeri'nde gerçekleştirilecek olan ve içerisinde Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Turizm yer alacağı 1. Düzce Fuarı için Vali Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, dernek ve oda başkanları ve ilgililer katıldı.

"İlk adım atıldı"

Vali Dr. Zülkif Dağlı Düzce'nin tanıtım noktasında hak ettiği yere gelmesi için bu fuarın çok önemli olduğunu vurgulayarak "Önemli bir faaliyet için ilk adımı attık. Fuar organizasyonları özellikle kavşak noktalarında, ana arterlerde, ulaşımın yakın olduğu ve çevresinde potansiyeli barındıran yerlerde yapılır. Düzce'de böyle bir Potansiyel var. Düzce'nin hak ettiği yere gelmesi için bu fuar çok önemli. Ahşap ürünlerinde Türkiye'de sayılı bir yerimiz var. Fındık üretiminde ülkemizde beşinci sırada yer alıyoruz. Bal kabağı üretiminde üçüncü sıradayız. Tarım bundan sonra dünyada çok daha fazla önem kazanacak. Doğal güzellikleriyle, macera ve spor turizmini geliştirmek ve körfez ülkelerine dönük bir turizmi başlatmak niyetindeyiz. Bunun için iki yıldır çaba harcıyoruz. Fuarın amacına ulaşması noktasında herkesi çok istekli görüyorum. Zamanlamanın da iyi olduğunu düşünüyorum. En büyük temennimiz bu fuarın her yıl aynı tarihlerde devam etmesi. Katılımın yoğun olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Şahin, "Bölgeye hitap edecek bir fuar alanı istiyoruz"

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin bölgeye hitap edecek bir fuar alanına sahip olmak istediklerini işaret ederek "Sanayiden, turizme, tarımdan, gıdaya her alanda potansiyeliyle ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olan Düzce tanıtım ve markalaşma alanında hak ettiği noktaya ulaşamadı. Hem ulusal hem uluslararası platformda marka değerinin artırılması için çaba harcamaya devam ediyoruz. Bu alandaki adamlardan biri de Düzce Fuarı. Bu fuarı çok önemsiyoruz. Bizim bulunduğumuz havzada fuar alanı yok. Amacımız büyük bir fuar alanına sahip olmak" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:50 Kaynak: İHA

5 Mayıs, Düzce, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tanzim Satışta Yeni Aşamaya Geçiliyor! 700 Ürün İnternetten Satılacak İstanbul'daki Fuar Alanında Stant Devrildi: Yaralılar Var Ünlü Anketçiden Çok Konuşulacak Erken Seçim Çıkışı: Bu Şekilde Gitmez İçişleri Bakanlığı, CHP'li Belediye Başkanı Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 18:18:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce'de Bir İlk Gerçekleştirilecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]