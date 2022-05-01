Düzce'de bir kişi eşini silahla öldürdü, çocuğunu yaraladı - Son Dakika
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Düzce'de bir kişi eşini silahla öldürdü, çocuğunu yaraladı

01.05.2022 18:34

Düzce'nin Yığılca ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla öldürüp oğlunu yaraladıktan sonra kaçtığı öne sürülen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla öldürüp oğlunu yaraladıktan sonra kaçtığı öne sürülen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Durdu Alkan (48), yaklaşık 3 aydır ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe Alkan'ın (50) Hacıyeri köyü Kuzukyanı Mahallesi'ndeki evine geldi.

Burada eşi ve çocuğuyla tartışmaya başlayan Alkan, konuşma isteğini reddeden ailesi tarafından dışarı çıkarılınca bahçeye sakladığı pompalı tüfeği alarak tekrar eve girdi.

Elindeki silahla ateş etmeye başlayan Alkan, eşi ve oğlu Müslüm Alkan'ı (21) vurarak olay yerinden kaçtı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Müslüm Alkan'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kadının cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Elindeki silahla köydeki ormanlık alana kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, telefonla ulaştığı Alkan'ı teslim olması için ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

Düzce'de bir kişi eşini silahla öldürdü, çocuğunu yaraladı
Düzce'de bir kişi eşini silahla öldürdü, çocuğunu yaraladı
Düzce'de bir kişi eşini silahla öldürdü, çocuğunu yaraladı
Düzce'de bir kişi eşini silahla öldürdü, çocuğunu yaraladı

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce'de bir kişi eşini silahla öldürdü, çocuğunu yaraladı - Son Dakika


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