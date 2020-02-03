Düzce'de bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Düzce'de bir kişi evinde ölü bulundu

6 saat önce

Düzce'de yalnız yaşayan 82 yaşındaki Hüseyin Güler, evinde ölü bulundu.

Düzce'de bir kişi evinde ölü bulundu, System.String[]

Düzce'de yalnız yaşayan 82 yaşındaki Hüseyin Güler, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Beyciler Mahallesi'nde yalnız yaşayan ve yatalak hasta olan Güler'den bir süre haber alamayınca evine giden kızı, babasının kaldığı odada yangın çıktığını fark etti.

Güler'in yanan odada hareketsiz yattığını gören kızı, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Güler'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Güler'in cesedi, otopsi için Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangının, elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkmış olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hüseyin Güler, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:58 Kaynak: AA
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