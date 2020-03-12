Düzce'de bir kişi otomobilde öldürüldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de bir kişi otomobilde öldürüldü - Son Dakika

Düzce'de bir kişi otomobilde öldürüldü

6 saat önce

Düzce Kuzey Çevre Bağlantı Yolu Çavuşlar Mahallesi mevki'inde kimliği belirsiz kişi yada kişiler bir aracı silahla tarayarak kaçtılar.

Düzce'de bir kişi otomobilde öldürüldü, System.String[]

Düzce Kuzey Çevre Bağlantı Yolu Çavuşlar Mahallesi mevki'inde kimliği belirsiz kişi yada kişiler bir aracı silahla tarayarak kaçtılar. Şahıs araç içerisinde hayatını kaybetti.


Olay gece saatlerinde Kuzey Çevre Yolu Çavuşlar Mahallesi mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Konuralp istikametine gitmekte olan Şeref Ateş idaresinde ki 81 DE 868 plakalı otomobil, kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Araç sürücüsü Şeref Ateş hayatını kaybetti.


Olay yerinden kaçan araç ise polis ekiplerinin takibi sonrası yakalandı. Şüpheliler göz altına alınırken olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - DÜZCE

Düzce, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:12 Kaynak: İHA
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