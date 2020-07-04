Düzce'de bir kişi otomobilde ölü bulundu - Son Dakika

Düzce'de bir kişi otomobilde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kalıcı Konutlar Yeşiltepe Mahallesi'nde park halindeki otomobilde hareketsiz halde bir kişinin olduğunu görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

112 Acil Servis ekipleri, araçtaki kişinin öldüğünü tespit etti.

Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için ceset, İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis ekiplerinin, ölen kişinin kimliğini tespit etmek için yaptıkları çalışmada, cesedin bulunduğu otomobilin Ş.K'ya ait oto kiralama firması tarafından T.K'ya kiralandığı belirlendi.

Gözaltına alınan T.K, ilk ifadesinde cesedin Mensur Ataseven'e ait olduğunu belirtti.