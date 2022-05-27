Düzce'de bir kişi tartıştığı eşini boğarak öldürdü - Son Dakika
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Düzce'de bir kişi tartıştığı eşini boğarak öldürdü

27.05.2022 16:20
Düzce'de bir kişi tartıştığı eşini boğarak öldürdü

Düzce'de evde tartıştığı eşinin boğarak öldürdüğü öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Düzce'de evde tartıştığı eşinin boğarak öldürdüğü öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İddiaya göre, Çamlıevler Mahallesi 1. Çamlıevler Caddesi'ndeki bir sitede yaşayan Ali Ş. (65) ve Nevriye Ş. (54) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesinin ardından Ali Ş, eşini boğarak öldürdü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Nevriye Ş'nin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Şüpheli Ali Ş. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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TARTIŞTIĞI EŞİNİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜ TARTIŞTIĞI EŞİNİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜ EŞİNİ BIÇAKLAYARAK, 2 KIZINI DA BALKONDAN ATARAK ÖLDÜRDÜ; İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU EŞİNİ BIÇAKLAYARAK, 2 KIZINI DA BALKONDAN ATARAK ÖLDÜRDÜ; İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU
Kaynak: AA

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