Lise müdürü kendisine özel tuvalet mi yaptırdı? İl Milli Eğitim Müdürlüğü önce "sehven" dedi, sonra müfettişleri görevlendirdi - Son Dakika
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Lise müdürü kendisine özel tuvalet mi yaptırdı? İl Milli Eğitim Müdürlüğü önce "sehven" dedi, sonra müfettişleri görevlendirdi

16.09.2022 14:09

Düzce'de bir lisede görev yapan müdürün, okula kendisine özel olarak tuvalet yaptırdığı iddiası tartışma oluşturdu. Kapısına "Müdür WC" yazılan tuvaletin görüntülerinin sosyal medyada tepki çekmesi sonrası Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan ilk açıklamada olayın sehven gerçekleştiği ve iddiaların asılsız olduğu vurgulandı. Müdürlükten yapılan yeni açıklamadaysa konunun incelenmesi için müfettiş görevlendirildiği açıklandı

Düzce'de bir lise müdürünün okulda kendisine özel tuvalet yaptırdığı ve kapısına "Müdür WC" yazdırdığı iddiasına ilişkin, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yazılı açıklama yapıldı.

İLK AÇIKLAMADA "İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR" İFADESİ KULLANILDI

Açıklamada, Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ilgili sosyal medyada ve bazı basın kuruluşlarında "Düzce Mevlana Anadolu Lisesi Müdürü Suzan Ardıç Çiner, okula kendisine özel tuvalet yaptırdı" şeklinde yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"'Müdür WC' başlıklı haberler basında yer almıştır. Adı anılan okulumuzun tuvaletlerinde tadilat yapılmamış, fiziki ortam iyileştirme çalışmaları kapsamında okulun bütün kapılarına giydirme yapılmıştır. Okul idaresinin ve rehberlik servisinin bulunduğu katta ortak kullanılan tuvalet kapısına, ilgili firma tarafından sehven yapılan 'Müdür WC' baskısı, okul müdürümüz tarafından fark edilmiş, ivedilikle kapı giydirmesi sökülmüş, gerekli düzeltme yapılmıştır. Çeşitli mecralarda müdürlüğümüz ve okulumuz aleyhine yapılan söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan bir diğer yazılı açıklamada ise, Milli Eğitim Bakanlığınca konunun ayrıca araştırılmasının talimatlandırıldığı belirtildi. Açıklamada, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından konuyu incelemek üzere eğitim müfettişlerimiz görevlendirilmiştir" ifadesine yer verildi.

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Okul müdürü kendisine özel tuvalet yaptırarak tepki toplamıştı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklama daha fena Okul müdürü kendisine özel tuvalet yaptırarak tepki toplamıştı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklama daha fena Düzce'deki bir lisede görev yapan müdürün kendine özel tuvalet yaptırdığı iddia edildi Düzce'deki bir lisede görev yapan müdürün kendine özel tuvalet yaptırdığı iddia edildi

Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lise müdürü kendisine özel tuvalet mi yaptırdı? İl Milli Eğitim Müdürlüğü önce 'sehven' dedi, sonra müfettişleri görevlendirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lise müdürü kendisine özel tuvalet mi yaptırdı? İl Milli Eğitim Müdürlüğü önce "sehven" dedi, sonra müfettişleri görevlendirdi - Son Dakika
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