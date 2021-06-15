Düzce'de bir okul satışa çıkartıldı - Son Dakika

Düzce'nin Şerefiye Mahallesi'nde bulunan İsmetpaşa Ortaokulu, deprem yönetmeliği kapsamında güçlendirilmesi gerektiği ve okul bahçesinin küçük olması nedeni ile satışa çıkartıldı. Yeni okul binası ise kısa sürede tamamlanarak, Düzce'de ikili eğitim tamamen ortadan kalkmış olacak.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Düzce'de yüzlerce öğrenciyi mezun eden İsmetpaşa Ortaokulu'nun satılacağını ve okul için yeni bir bina yapılacağını öğrencilerin geçici olarak başka okullara gönderileceğini açıkladı. Ayrıca Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, "Düzce'de ikili eğitim yapan tek okul İsmetpaşa Ortaokulu'ydu. Öğrenciler için yeni bina yapılmasının ardından Düzce'de ikili eğitim tamamen ortadan kalkmış olacak" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, "İsmetpaşa Ortaokulu'nun 1019 öğrencisi olup ikili eğitim yapmaktadır. Okulda 16 derslik bulunmaktadır. Ayrıca mevcut okul bahçesi küçük olup, öğrenciler için gerekli olan oyun ve spor alanları ihtiyacını karşılamamaktadır. İsmetpaşa Ortaokulu mevcut binası deprem yönünden güçlendirilmesi gereken bir binadır. Okul arsası 1325 metrekare olup okulun normal öğretime geçebilmesi ve öğrencilerin ihtiyacı olan sosyal alanların oluşturulabilmesi için yeterli değildir. İsmetpaşa Ortaokulu'nun yerine yeni okul binası yapılamayacağından, imar durum değişikliği yapılmış ve ticari alana dönüştürülmüştür. Okul yerinin satışından elde edilecek gelirle yeni okulun yapımına Darıcı Mahallesindeki otogar yanında bulunan 10 bin metrekare arsa üzerinde başlanacaktır. İsmetpaşa Ortaokulu'nun yakın çevresinde okul yapımı için uygun arsa bulunmadığından, yeni okul yapımının tamamlanmasıyla birlikte okul, mevcut binasına 1100 metre uzaklıkta bulunan Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine taşınacak olup, yeni yapılacak olan okul da Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine tahsis edilecektir. İsmetpaşa Ortaokulu bu süreçte, geçici olarak Atatürk Ortaokulu/TOBB İlkokulu bahçesinde bulunan ve yakın zamanda güçlendirilmesi ve tadilatı yapılan ve şu an boş olarak duran ek binaya taşınacaktır. Planlanan bu çalışmaların yapılması ile birlikte Düzce'de ikili eğitim sorunu ortadan kalkacaktır" ifadelerini kullandı.

(Enes Bektaş/ İHA)