İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaybolan mızrağı bulmak için çevrede arama yaptı.

Düzce 'de bir parkta bulunan Selçuklu dönemini temsil eden 3 asker heykelinden birinin elindeki mızrağın kaybolması üzerine çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Selçuklu, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Düzce'de asker heykelinin kaybolan mızrağının bulunması için çalışma başlatıldı - Son Dakika

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